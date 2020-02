Luego de que Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, decidió romper su silencio y contar su verdad en el programa “Día D” dando a conocer audios de Melissa Klug, la chalaca en dialogo con OJO se defendió y aseguró que “¡Voy a ir hasta el final!”.

“Yo sigo con la bandera de la paz, pero ellos no quieren tomar conciencia. Yo llegaré hasta lo último porque ya no es maltrato psicológico hacia mí. Ya están yendo contra mis hijos y si ellos sus traumas no los han superado, no permitiré que les hagan daño a (Adriano y Jeremy) de ninguna manera. Porque para hacer todo lo que hacen es no tener la mínima consideración a su propia sangre”, señaló tajante.

Consultada sobre si no siente que la progenitora de la “Foquita” y el futbolista la odien, Klug sostuvo que “pobre gente llena de odio y de rabia. Son corazones que no han aprendido a sanar. Pero yo voy a ir hasta el final”, indicó.

SU VERDAD

Respecto al material que hoy mostraría su exsuegra en su contra dijo que “sigo diciendo lo mismo: ‘No hay nada que pueda peligrar la tenencia de mis hijos’. Ella quiere manchar mi honra, ¿tanto le afectó que le diga la verdad y que muestre que no ve a sus nietos? Tengo cámaras en la puerta de mi casa y está grabado cada vez que iba a mi casa. Se ve que le dolió la verdad”, precisó.

La “Blanca de Chucuito” se mostró sorprendida sobre los audios que mostraría la abuela de sus hijos. “No sé que será”, indicó. Vale indicar, que en su cuenta de Instagram, Melissa compartió un mensaje donde deja claramente que no hay tregua ante esa disputa. “Me quedan dos balas y pienso ir a la guerra si apuntas a lo que más quiero”.

CONTRAATACA

“Que el país me escuche, ese siempre ha sido mi dolor más grande. Esto le hace daño a mis nietos, hace daño a la familia”, exclamó la progenitora del integrante de la Selección Peruana en una entrevista con “Día D”.

“Como la señora me ha desprestigiado diciendo que soy una mala abuela, pues aquí tengo la prueba de quién es mala abuela y quién es buena madre. Quiero que escuches esto y con lo que ustedes van a mostrar ya no voy a decir nada más”, resaltó doña Rosario Guadalupe, enfatizando su molestia y mostrando su celular.

