Melissa Klug concedió una entrevista a un diario local donde reveló que hace algunos días dio positivo al Coronavirus y esa fue la razón por el cual no fue a votar en las elecciones generales 2021.

“Me contagié de Covid-19, estoy en cama, pero gracias a Dios voy mejorando”, señaló para el diario Trome.

En esa línea, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confesó que se encuentra aislada en su casa pero su estado de salud es estable. “Estoy aislada en mi casa. ‘La Chama’ y ‘Mandi’ (sus amigos) me están cuidando, son mis angelitos”, añadió.

La ex de Jefferson Farfán también confirmó que sus hijos y su abuelita tuvieron que irse a otra casa por temor a contagiarse. “Mi abuelita vive a una cuadra de mi casa y mis hijos están bien, gracias a Dios no se han contagiado. Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto”, comentó en referido medio.

Asimismo, la empresaria chalaca afirmó que viene siendo monitoreada por un doctor.

“Felizmente, porque me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR