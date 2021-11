El futbolista Jesús Barco celebró por todo lo alto el cumpleaños de su mamá en el Callao, una reunión familiar a la que también asistió su comprometida, Melissa Klug, junto a sus dos hijas.

El programa “Magaly TV: La Firme” presentó imágenes de lo que fue la celebración y se logró observar que la popular ‘Blanca de Chucuito’ protagonizó un impase con el futbolista cuando se encontraban en el balcón de la vivienda.

En el informe se ve cómo la empresaria parece realizarle un reclamo a su pareja y en otro momento intenta lanzarse desde el balcón, siendo retenida por el deportista, quien solo atina a reírse.

Tras la difusión de estas imágenes, Melissa Klug tuvo una comunicación con el reportero de “Magaly TV: La Firme” para dar su descargo: “Estaba alegre. Había celebrado más que en mi cumpleaños”.

La empresaria aclaró que no estaba discutiendo con el futbolista: “Yo no estuve discutiendo con él (por Jesús Barco). Solo estábamos bromeando, si no que yo juego así con él”.

“Hay un momento en que yo me río y él se ríe también. Una broma de mal gusto esa de ponerme en el balcón. Todo eso pero era parte de la conversación que estábamos teniendo”, explicó Klug.

