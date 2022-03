Melissa Klug, quien recientemente cumplió 38 años de edad, se refirió al momento en que terminó su romance con Jesús Barco, el último 14 de febrero. La popular ‘blanca de Chucuito’ se sinceró y tuvo duras palabras contra el futbolista de 25 años.

“Yo tengo 38 años y este, yo creo que yo sé lo que quiero y si él no está preparado para ir en el mismo camino, pues entonces nos separamos y cada uno con lo suyo, cada uno con su camino”, expresó a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

Y aunque ellos decidieron continuar con sus planes de boda, la expareja de Jefferson Farfán dejó entrever que hay pequeñas diferencias que aún no se habrían resuelto. “si algún día pasa (la separación), el que se la pierde es él”, manifestó.

Indicó, de otro lado, que Jesús Barco no le fue infiel: “No hay mensajes, no hay chat, no hay infidelidad, no hay terceras personas, nada de eso (…) No es un broncón, pero tomé decisiones muy rápidas, apresuradas, pero tuvimos una pelea un poquito grande”, expresó.

