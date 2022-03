¡Fuertes declaraciones! Melissa Klug estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos” junto a su hija Samahara Lobatón, de quien dijo sentirse muy orgullosa, ya que es una buena madre a sus cortos 20 años.

Y es que entre una y otra pregunta, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confesó que se sorprendería mucho si se entera que su segunda engreída está embarazada por segunda vez.

“En realidad sí me sorprendería, porque la veo al 100% dedicada a Xianna. Sé cómo es y tener otro bebé le va a causar un poco más de estrés y más trabajo”, comenzó diciendo.

Por su parte, Samahara descartó agrandar la familia que tiene con Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’. Y es que sabe que traer un bebé al mundo es mucha responsabilidad y solo quiere enfocarse en su pequeña Xianna.

“No lo he pensado, no lo quiero, esta vez no hay forma. Tener un hijo no es tan a la ligera. Para tener otro, tendría que pasar un par de años para estar preparada y poder dividir mi atención”, manifestó.

En ese sentido, la chalaca no dudó en aplaudir el gran cambio que presentó Samahara, pues considera que siempre está pendiente de los cuidados de Xianna. “La veo más dedicada a su familia, a su hija, es 100% mamá, se mata trabajando por ella, por darle todo lo que ella quiere. Estoy muy orgullosa”, finalizó diciendo.

