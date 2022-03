¡Fuertes declaraciones! Samahara Lobatón estuvo como invitada especial en “En boca de todos” junto a su madre, Melissa Klug, donde fueron consultadas sobre varios aspectos de su vida privada y cómo es su relación mamáe hija.

Todo se dio en la última edición del programa, donde la popular ‘Blanca de Chucuito’ se sometió a un juego de preguntas y contó varios detalles de la niñez de su segunda hija, a quien tildó como la más “rebelde y traviesa” de sus cinco hijos.

Frente a ello, la hija de Abel Lobatón ‘apechugó' y confirmó que sí tienes un carácter bastante fuerte. “De mis hermanas, soy yo la que tiene el carácter más fuerte”, comenzó diciendo. Sin embargo, dejó impactados a todos en el set, luego de tildar a su mamá como la “Hitler” de su hogar.

“Yo puedo decirte que muy rara vez he tenido miedo de conversar con mi mamá para pedirle permiso y cosas así... Sí me daba miedo hablar con mi mamá porque ella es Hitler y para todo dice no. Hasta ahorita la molesto con eso, porque sigue siendo así con mis hermanas”, manifestó entre risas.

