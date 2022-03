La exvedette Deysi Araujo está nuevamente enamorada, y esta vez de un juez de tan solo 30 años que, según ella, ya le habla de matrimonio.

El programa Magaly TV La firme captó a la pareja de luna de miel en Paracas en pasado fin de semana. Según este medio, el nuevo novio de Deysi Araujo es un juez llamado Jackson Torres.

“Nos estamos conociendo. Ay, pero cualquiera me puede llevar a Paracas”, dijo Deysi Araujo tras ser captada con este hombre. La exvedette restó importancia a los abrazos y besos con el juez: “yo soy súper juguetona”.

Asimismo, Deysi Araujo aseguró que no está casado y que tiene 35 años, aunque Magaly Medina informó que tiene solo 30 años: “Está soltero, yo no salgo, no me gustan los hombres casados, y no es viejo tampoco”.

“Yo me he cuidado todo el día y como ya no había gente, entonces yo me acerqué ahí, yo me acerqué a él”, comentó Deysi Araujo tras visitar un hotel de Paracas con el juez.

La exvedette descartó haber pagado el viaje y aseguró que Jackson ya le habla de matrimonio: “Ya quiere casarse conmigo, ya”. “¿Él quiere casarse contigo?”, preguntó el reportero. “¡Imagínate!”, expresó Deysi.

Por su parte, al ser consultado sobre su relación con Deysi Araujo, Jackson Torres respondió lo siguiente: “Sí, estamos conociéndonos”.

