¡Les da su bendición! Said Palao fue interceptado por las cámaras de “América Espectáculos” para ser consultado sobre la reciente “oficialización” entre Austin Palao y Flavia Laos, quienes publicaron una tierna fotografía Said tiene nueva cuñada.

“Yo ya he dicho que mi hermano, con la chica con la que esté, yo lo voy a apoyar y todo. Se verá que ellos dos digan algo porque yo en realidad no sé qué está pasando. Eso lo tendría que hablar él, pero Flavia me parece una buena chica”, comenzó diciendo.

Como se sabe, la parejita ya ha compartido con sus respectivas familias, pero el popular ‘Samurai’ asegura que aún no ha pasado mucho tiempo con la joven actriz, pero sí espera hacerlo.

“Estar con Flavia y con Austin compartiendo, no mucho la verdad. Poco porque creo que también se están conociendo, pero me parece una buena chica (...) Si ellos son felices, ¿Quiénes somos nosotros para opinar? Que ellos disfruten”, agregó.

Austin Palao y Flavia Laos ya no ocultan que entre ellos hay algo más que una amistad, pues protagonizaron una romántica foto en medio de una reunión de amigos. La instantánea fue compartida por un fotógrafo, amigo de la rubia actriz y cantante.

