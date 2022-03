Melissa Klug aseguró que su pelea con Jesús Barco no fue por terceras personas. Asimismo, la ‘blanca de Chucuito’ se mostró ilusionada con retomar sus planes de matrimonio con el futbolista.

En diálogo con América Espectáculos, Melissa Klug comentó que todo fue una “discusión”: “llamémoslo arrebato, no sé, un momento precipitado”, señaló la chalaca, quien descartó haber encontrado mensajes de otra mujer en el celular de Barco: “Nada, no hay forma, no existe eso”.

“No hay terceros, no hay engaño, no hay traición, no hay nada de eso. Bueno, como dije, un impulso, una reacción mala, pero que conversándolo pudimos solucionar”, manifestó Melissa Klug.

Sin embargo, Melissa Klug reiteró su deseo de llevar la relación en privado: “De hecho que eso sí no va a cambiar. Él es deportista, este no es su rubro, entonces cada quien en lo suyo. Él tiene que destacar más en lo que él juega, en lo que él es, que es deportista, y yo soy parte de la farándula, bueno, sí me van a ver posteando, pero ya lo voy a mantener un poquito más en privado”.

De otro lado, Melissa Klug expresó su deseo de casarse en la playa: “Me encantaría que fuera en Las Bahamas o en Aruba”.

Asimismo, pese a la pelea, Melissa Klug no abandona sus deseos de ser madre: “Me encantaría, sí, pero yo lo he dicho en varias ocasiones, Xianna me ha despertado ese instinto maternal que ya lo tenía dormido. El último de mis hijos tiene 10 años y la mayor ya tiene 22 años, entonces sí me gustaría, pero que sea lo que Dios quiere, si se da, bien”.

Melissa Klug también se burló de los que lanzan predicciones sobre su relación, afirmando que pronto terminarán: “suerte con eso”, expresó.

Fuente: América Televisión

