Melissa Klug y su romántico mensaje a Jesús Barco: “Que te abracen, que te mimen..."

Aunque nunca lo dijo de manera contundente, Melissa Klug vive su historia de amor con el futbolista de 23 años, Jesús Barco. La ‘chalaca’ se animó a compartir un romántico mensaje en sus redes sociales y, por primera vez, etiqueta a pelotero de Universitario de Deportes.

¿Qué dice el mensaje dirigido a Barco? “Que te abracen, que te mimen, que te cuiden y que seas primordial... que cumplan lo prometido, que se note el interés, que sea real”, se lee en la publicación.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Melissa y Jesús ?

Pese a que no se han oficializado, en julio de 2020 la ex de Jefferson Farfán confesó que lleva muchos años conociendo al joven deportista y que, además, tiene relación con la familia y amistades del jugador crema.

“No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces y, sobre todo, no expliques qué haces con tu vida, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderán todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe”, escribió en Instagram la ‘Blanca de Chucuito’.

