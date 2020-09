Melissa Klug estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy” y no pudo evitar ser consultada sobre el avanzado embarazo de Samahara Lobatón. Y es que la chalaca no quiso dar muchos detalles sobre la actual relación que mantiene con su segunda hija.

“En realidad en mi casa toda está muy bien. La niña es una bendición, ha llegado en un momento bonito para ella. Espero que madure porque aun es una jovencita. La protagonista es ella, yo en realidad no quiero tocar mucho ese tema, pero en realidad los hijos te enseñan”, expresó.

Asimismo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que sus hijos son su mayor motivación y que hasta la actualidad le siguen enseñando a ser una buena madre.

“Yo fui madre a los 15 años, me costó, pero siempre tuve el apoyo incondicional de mi abuela y mi madre. Hasta el día de hoy mis hijos me siguen enseñando a ser madre, tengo errores como cualquier persona, pero he sabido aprender y manejarlos con el tiempo”, expresó.

Melissa Klug sobre embarazo de Samahara Lobatón - Ojo

TE PUEDE INTERESAR