¡Fuerte y claro! Youna, la expareja de Samahara Lobatón y padre de su pequeña hija Xianna, decidió romper su silencio y comentar qué relación lleva actualmente con su suegra, Melissa Klug.

“No llevamos una relación muy buena que digamos, pero siempre está el respeto de por medio. Yo no tengo ningún problema con la señora Melissa Klug, es más, yo la respeto bastante”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

“La señora a mi no me ha hecho nada, incluso las pocas veces que nos hemos visto, jamás he recibido una falta de respeto de la señora, igual por mi parte”, agregó.

Asimismo, el popular barbero aseguró que el fuerte mensaje que publicó en sus redes sociales no fue una indirecta para la chalaca.

“Yo jamás le faltaría el respeto a la señora de esa manera. El mensaje lo encontré en un página y describe el tipo de persona que soy. Una persona de una familia humilde que tiene que trabajar para poder comer”, manifestó el joven padre de familia.

Youna publica radical mensaje

La expareja de Samahara Lobatón, Youna, sorprendió a propios y extraños al compartir una peculiar publicación en su cuenta oficial de Instagram. Cientos de usuarios aseguraron que se trataría de una indirecta hacia Melissa Klug.

“Yo no vivo de mensajitos y apariencia de felicidad. Yo vivo en el mundo real donde hay que hosear pa comer y reír para que no se den cuenta que por dentro estás llorando”, se lee en el post.

