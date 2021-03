Melissa Lobatón Klug sorprendió a sus seguidores al contar que estuvo cerca de padecer un desorden alimenticio.

De acuerdo a la hija de Melissa Klug, por un tiempo pesó diez kilos menos de su peso ideal; sin embargo, ahora logró aumentar de peso.

“Me están diciendo que les dé tips de cómo subir de peso pero en realidad en cuarentena del año pasado me la pasaba comiendo 24/7 porque me daba demasiada ansiedad (...) Me acostumbré como por 3, 4 meses y subí de peso. Subí más de diez kilos”, explicó Melissa Lobatón.

Y es que según explicó la joven influencer, tenía que pesar más porque es una mujer alta: “Mi peso siempre tuvo que ser 60 o un poco más de 65. ¿Por qué? Por mi altura, el doctor siempre me decía de que por mi altura tenía que pesar 60 y prácticamente estaba con anorexia porque pesaba 10 kilos menos de lo que debería de pesar”.

“A mí se me hace rápido porque mi metabolismo es rápido, entonces yo puedo subir de peso como también puedo bajar al toque”, agregó Melissa Lobatón en un video publicado en su perfil de Instagram.

