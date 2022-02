Este sábado 12 de febrero de 2022, la hija menor de Melissa Klug, Melissa Lobatón, se pronunció sobre el distanciamiento que tendría con sus hermanas, Gianella Marquina y Samahara Lobatón, desde hace varias semanas.

“¿Qué pasó con tus hermanas, por qué ya no compartes con ellas?”, preguntó un usuario. Melissa Lobatón señaló lo siguiente: “es algo que voy a responder y que sea la última vez que me toquen este tema porque, en verdad, son miles de mensajes que tengo sobre esto”.

En ese sentido, Melissa Lobatón no se centró tanto en sus hermanas, sino en su sobrina Xianna: “No es que no comparta tiempo con ellas y mucho menos no es que no pase tiempo con Xianna. Yo amo a Xianna y, en verdad, yo la he visto varias veces en la semana y no tengo que subir todo”.

“Al fin y al cabo es que simplemente yo no quiero subir nada, entonces, o sea, no es que no quiera subir nada para ustedes porque a mí me encanta hacer contenido para ustedes, me gusta que sepan de lo que yo hago y quiero que sepan que no necesariamente tenga que subir a otras personas para que sepan si estoy bien con esa persona o no, si es que paso tiempo con mi sobrina o no, o sea, no es necesario, está fuera de lugar eso de que me digan ay, que por qué no subes cosas con Xianna, seguro no la ves”, dijo Melissa Lobatón.

La hija menor de Melissa Klug aseguró que no expone toda su vida privada en las redes, pero ni siquiera mencionó a sus hermanas: “Eso es lo que ustedes no conocen porque ustedes solamente ven lo que uno publica en su teléfono, pero realmente no saben si es que esa persona solo se está tomando una foto con esa persona y de ahí la deja de lado o si realmente pasan tiempo. Son cosas que solamente ven detrás del teléfono, no saben lo que hay más allá”.

“Yo paso bastante tiempo con Xianna y ya, me meto a la piscina con ella, a veces juego con ella (...) que quede ese tema ya cerrado, gracias”, concluyó.

“El hecho de que no suba nada cuando estoy con ellos no quiere decir que no pasemos tiempo juntos”, escribió en otra publicación.

De otro lado, Melissa Lobatón descartó haber terminado con su enamorado. “Sigues con tu novio?”, le preguntaron. “Yes”, respondieron.

¿Qué pasó entre Melissa Lobatón y sus hermanas?

Semanas atrás iniciaron los rumores de una pelea entre las hermanas luego que dejaron de seguirse en Instagram. Finalmente Melissa Klug confirmó que Melissa Lobatón habría sentido “celos” porque su hermana, Gianella Marquina, ahora es enamorada de su mejor amigo.

“El actual enamorado de Gianella es el mejor amigo de Melissa. Lo que pasa es que por allí hubo un tema de celos de que (él) ya no pare con Melissa porque ahora es flaco de Gianella”, contó la ‘blanca de Chucuito’.

Fuente: Instagram Melissa Lobatón

