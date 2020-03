Melissa Loza reapareció en Instagram y sorprendió a sus seguidores al mostrar su figura a un mes de dar a luz a su hija Érika.

La ex chica reality contó que desde que dio a luz, toma muchísima agua y utiliza una faja que la ayuda a recuperar su figura; sin embargo, recalcó que “todo tiene su tiempo”.

“Hola hermosas!, Les cuento que el 29 cumplí un mes desde la llegada de mi bebé (Erikita ) y muchas me escriben para saber que hago para recuperar mis medidas. No se desesperen mamitas, todo tiene su tiempo, para volver al cuerpo de antes a mi me está funcionando tomar abundante agua y la infaltable Faja desde el día 02 de dar a luz. Yo uso @bela_fajasmaternas por que me mantiene fresca en este verano de locos y sobre todo me ayuda a recuperar mi figura ya que el útero demora en regresar a su lugar, es súper cómoda ,te da la seguridad que necesitas en el post parto sobre todo si dan a luz por cesárea , cumple muy bien su función", explicó Melissa Loza en su cuenta de Instagram.

Instagram Melissa Loza

Como se recuerda, la hija de Melissa Loza y su pareja, Juan Diego Álvarez, nació el 29 de enero pasado. De esta forma, la popular ‘Diosa’ se convirtió en madre por segunda vez a los 37 años.

