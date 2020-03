Natalie Vértiz se quebró al hablar de su pequeño hijo Liam, fruto de su relación con el actor Yaco Eskenazi. La modelo no pudo contenerse ante la agradable sorpresa que le dio el programa América HOY: un video del menor diciéndole que la ama, pero en inglés.

“You’re the best. I love you with all my heart (Eres la mejor. Te amo con todo mi corazón)", se le escucha a Liam en una emotiva grabación.

La novia de Yaco dijo que se esmera en criar a un niño feliz, dejando de lado las cosas materiales.

“Dentro de todo, lo único que quiero es ser esa mamá fuerte, esa mamá feliz para él”, dijo emocionada Natalie Vértiz.

De otro lado, habló de su relación con el Yaco, luego de que él confesara que tuvieran un alejamiento.

“No se puede medir el amor de una pareja en redes sociales”, respondió antes las críticas sobre el por qué no publica fotografías con el exchico reality.

