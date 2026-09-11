Tras la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, su primo Óscar Cruz Basilio (25), alias “Óscar”, actualmente prófugo de la justicia y en Chile, habría asumido el liderazgo de la sanguinaria banda criminal “Los Pulpos”.

Según la investigación policial, “Óscar” ocupa un lugar importante en la organización criminal que ha bañado de sangre Trujillo con múltiples asesinatos por sicariato y aterrorizado a la población con las extorsiones y los crueles secuestros a cuyas víctimas cortaban los dedos.

Jhonsson Cruz Torres cayó en Bolivia y fue trasladado al Perú. (Foto: Ministerio del Interior)

Con “Jhonsson Pulpo”, Andy Quispe Cruz, “Andy”, y Richar Briceño Gamboa, “Crespo”, tras las rejas, y por mucho tiempo, ahora la dirección de la mafia recae en “Óscar”.

SECUESTRO

De acuerdo a las indagaciones, “Óscar” sostuvo la dirección operativa del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y del cruel cuádruple asesinato, el 30 de agosto pasado.

Testimonio de empresario secuestrado fue revelado. (Cuarto Poder)

Para ejecutar el plagio y reclutar a quienes participaron, mantuvo comunicaciones de coordinación con el detenido Julio Zavaleta Quezada (19), “Juliachón”, como lo indican los reportes a los que accedieron los detectives.

La confesión de “Juliachón” corroboró este informe. “Yo mantengo contacto con ‘Óscar’”, dijo.

Un audio que el detenido José Cherrepe Dávila (18) le envió a “Juliachón” también incrimina a “Oscar”.

“Si tienes línea con ... (‘Óscar’) dile que se comunique conmigo para ver dónde guardo las cosas (armas)”, es el mensaje.

El general PNP, Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad manifestó que ‘Óscar’ estaría en Chile y que existe coordinación e intercambio de información con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile para su captura.

EXTRADICIÓN

Un reportaje del Canal 24 de Chile reveló que la justicia peruana solicitó a la Corte Suprema de ese país sureño la detención y extradición de Óscar Cruz, quien, de acuerdo con un informe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) del Ministerio Público de Chile, se escondería en esa nación.

El requerimiento, que tendría 83 páginas, detalla que este oscuro personaje habría participado en diversas extorsiones y otros hechos delictivos en Perú, sobre todo en la ciudad de Trujillo.

El informe también precisa que, en 2024, se detectó que delincuentes se comunicaban con sus víctimas desde un teléfono que tenía número chileno. Agrega que esta es una práctica similar a la que usa “Los Pulpos” en Chile, “cuya área de control delictual en nuestro país se ubica principalmente en Independencia, Barrio Mapocho (Santiago Centro) y Recoleta”.