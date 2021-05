¡Sacaron chispas! Tepha Loza fue presentada como el nuevo refuerzo de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo lo que sorprendió a propios y extraños fue la peculiar reacción de su hermana Melissa Loza.

Todo sucedió en la última edición del reality de competencia, cuando ‘El Tribunal’ le consultó a las hermanas Loza si tenían algún tipo de incoveniente por competir la una contra la otra.

“Si le toca competir en la semi final y final de ‘Eso es Guerra’ con su la señorita Melissa, ¿usted aceptaría?”, preguntó la máxima autoridad. “Claro que si, deme un par de días y yo me voy a preparar mucho para demostrar bien lo que se hacer en la cancha”, respondió Tepha.

“No tengo ningún inconveniente, ninguno la verdad... Yo no tengo problema de competir con la persona que me pongan al frente. Pero lo que si pido es que me pongan competidoras fuertes”, respondió tajantemente la ‘Diosa’.

TE PUEDE INTERESAR