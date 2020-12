Melissa Loza no descansará hasta demostrar que nunca estuvo involucrada en el presunto delito de microcomercialización de drogas junto a su novio Juan Diego Álvarez. En entrevista con Milagros Leiva, confirmó que iniciará acciones legales contra aquellas personas que la involucraron en este tema, como Magaly Medina.

“[Que te digan paquetera...] Ha sido lo peor que me han dicho en la vida. Han sido años muy duros. (...) Mancillaron mi honor, mi trayectoria, mi vida como mujer”, dijo en Willax.

Para ella, todo se trata de una difamación y comparó su caso con el de Paolo Guerrero: “él recibió una indemnización, pero yo he vivido de mi carrera”. Sin embargo, no explicó de qué vive ahora económicamente.

“Yo perdí mi trabajo, he perdido contratos con diversas marcas y han afectado terriblemente mi proyecto de vida en todos los campos” .

Quiso atentar contra su vida

Melissa Loza confirmó que tras su salida de Esto Es Guerra, a raíz del escándalo, estuvo deprimida por mucho tiempo:

“Mucha gente solo conoce a la artista Melissa Loza, pero a la persona, no. El daño que me hicieron fue tan fuerte... Que te mancillen el honor de esta manera, que te señalen con el dedo, que te juzguen, que te digan drogadicta, paquetera (...) Si no hubiera sido por Dios y la fe, y por mis hijas, tal vez no estaría acá. [¿pensaste en atentar contra tu vida?] Es lo único que puedo decir”.

No perdona a su madre

Recordemos que la madre de la exchica reality, Guadalupe Vigil, tildó a la pareja de su hija como un “delincuente” y aseguró que había secuestrado a su hija e introducido a las drogas.

“No puedo entender lo que hizo mi mamá, es una realidad muy dura para mí. Creo que la indicada es ella para responder por sus actos”. “Tengo sentimientos encontrados con mi mamá; (la he perdonado? ) como madre no entiendo cómo ella ha podido hacerle eso a su hija”, señaló

“Me parce de otro mundo, tal vez nunca lo logre entender. En la posición de madre jamás se me ocurriría hacerle un daño de esa magnitud a mis hijas”.

