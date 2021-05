La modelo Melissa Loza declaró sobre el regreso de su hermana Tepha Loza a “Esto es guerra” la noche del martes 11 de mayo.

En diálogo con ‘América Espectáculos’, la popular ‘diosa’ insistió en que se encuentra distanciada de su hermana y que a partir de ahora será su compañera de trabajo.

“Como dije, estamos distanciadas, pero este es un trabajo y ella viene a ser mi compañera de trabajo ¿no? Y estamos viviendo épocas difíciles y yo creo que todos necesitamos trabajar”, señaló Melissa Loza.

“Yo no soy quien para quitarle el trabajo a nadie, ya con esto murió el payaso, acá quedó claro, aclarado de que no es así”, agregó.

La participante de EEG indicó que no le sorprendió el ingreso de Tepha Loza al reality: “No, porque ya ella ha estado acá. Cuando yo me retiré, creo que estuvo acá dos años, no sé, no estoy segura, pero todos regresamos en algún momento en el tiempo”.

No obstante, Melissa Loza afirmó que no hablará del problema personal que la tiene alejada de su hermana: “Temas personales nunca lo he expuesto y no lo pienso hacer”.

Fotos y videos: América TV

