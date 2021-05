Tepha Loza regresó a ‘Esto Es Guerra’ y se pronunció por las evidentes diferencias que tiene con su hermana Melissa Loza. La joven no aclaró por qué está distanciada de Melissa Loza. “[¿Habrá oportunidad de conversar?] Si se da, se da. Si no, Dios sabrá cuándo se dará”, sostuvo. La chica reality dijo no tener problema en estar en el mismo equipo con su hermana: “no tengo ningún problema, no hay por qué dramatizar, lo personal es afuera y este es un trabajo”. | VIDEO: América TV