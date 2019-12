Melissa Loza reveló que su expareja Roberto Martínez ha sido un pilar importante en la vida de su hija Flavia.

“Él le tiene mucho cariño y es una alianza que no se puede romper. Estoy muy agradecida por el amor que le tiene a mi hija y viceversa”, señaló la modelo, quien tiene 7 meses de embarazo y cuyo alumbramiento está previsto para enero del próximo año.

Respecto a Milett Figueroa, quien le deseó éxitos por su gestación, dijo: “A todas las personas que me desean buenas energías, buena vibra, yo se los retribuyo”.

“Robert” feliz por Melissa

Semanas atrás, Roberto Martínez reveló que está muy feliz por el embarazo de Melissa Loza. Además, contó que tiene una relación cordial con su expareja y el padre del bebé, Juan Diego Álvarez, por su hija Flavia.

“Los veo super juntos, super unidos y eso es super bacán. La verdad no me esperaba que Meli salga embarazada después de tanto tiempo, 17 años, y que lo haya tomado así, que esté tan contenta, me parece genial”, dijo.