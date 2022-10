Durante el programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González sacó al aire un video donde se puede ver al ‘Activador’ paseando por un parque con lo que parecería ser una pipa de la paz en las manos, esto provocó que Melissa Paredes salga en su defensa.

Luego de ver el video, Melissa decidió escribirle directamente a ‘Peluchín’, quien sacó todo al aire: “Me dice ‘no te pases, él fuma cigarro, no otra cosa, él fuma cigarro’, y yo le pregunto, ¿en pipa?... Qué raro no, pero eso que tenía en la mano no era cigarro, el cigarro se enciende una vez”, increpó el amigo de Gigi Mitre.

Las imágenes del ‘Activador’ dejarían ver al bailarín fumando de una pipa que tenía en las manos, produciendo las bromas de ‘Peluchín’, quien afirmó que se tomaron literal lo de fumar “la pipa de la paz”.

Cabe recalcar que en los últimos días, Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba se tomaron en serio la felicidad de su hija y comenzaron a interactuar con sus nuevas parejas y la pequeña, con el único fin de verla feliz, luego de haber sido alejados de ella por sus líos legales.

