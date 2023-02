Demostrando que no está afectada por el bajo rating de su programa ‘Préndete’, Melissa Paredes decidió permitir que sus seguidores le hagan preguntar en ‘Instagram’ y era inevitable que más de uno le pregunte sobre su relación y lujos que tenía con Rodrigo Cuba.

“¿Por qué no se han ido de viaje tú y Anthony fuera del país, viajabas bastante con tu ex y por qué con él no?”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores, quien intentó volver a comparar los lujos que se daba Melissa Paredes estando con Rodrigo Cuba y los que se da ahora estando con el ‘Activador’.

“No lo hacemos por la personita que yo amo con todo mi ser (su hija con Cuba), me encantaría, pero no me imagino un viaje, irme y no llevarla. De hecho., Anthony entiende y sabe que así como que no voy a fiestas, no salgo, no tengo vida nocturna porque la verdad... Felizmente, tú también (señalando a Aranda) eres bien casero como yo, pero así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo. Todavía no tengo el valor de tomar esa decisión, quizás en algun momento se dé o quizás no”, de esta forma Melissa Paredes afirmó que no viaja fuera del país porque no quiere dejar a su hija y le gusta estar en su casa.

Melissa Paredes y sus viajes | Imagen compuesta 'Ojo'

TE PUEDE INTERESAR