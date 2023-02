En más de una ocasión, Melissa Paredes y su pareja, han mencionado a Samuel Suárez, agradeciéndole las historias en las que aparece ella, asegurando que su imagen le da vistas. La respuesta tardó en llegar por parte del conductor de ‘Instarandula’, quien puso en su lugar a la exesposa del ‘Gato’ Cuba.

“La única que se pone a contar todas las historias de Instarandula para ver si hoy hablamos de ella”, de esta forma comenzó el raje por parte de Samuel Suárez en contra de Melissa Paredes, quien cada vez que aparece en ‘Instarandula’, cuenta junto al ‘Activador’, cuántas veces apareció y le agradece al conductor del programa con ánimos de reclamo.

Samuel Suárez le explicó a Melissa Paredes que no porque ella salga en sus historias, la ven más o menos personas, él solo la publica porque sus seguidores se la mandan: “Aquí no nos manejamos por rating, no significa que sales tú y las vistas se disparan, las vistas son iguales siempre, la gente igual mira, no te preocupes que el hecho que salgas no quiere decir que funcionas”.

Luego de hacer hincapié en que si Melissa Paredes funcionara, su programa no estaría llegando ni a un punto de rating, Samuel Suárez explicó que en su show salen todos: “Mi amor, acá sale hasta Majimbú jajaja (risas), no te preocupes, en Instarandula sale lo que yo considero que a la gente le parece divertido o entretenido”.

