Sin miedo a nada. Melissa Paredes no se quedó callada y decidió arremeter con todo frente a las cámaras de “Amor y Fuego”, donde se refirió a la familia de su exesposo Rodrigo Cuba.

Y es que la exconductora de “América Hoy” negó tajantemente que la psicóloga Lizbeth Cueva esté involucrada en su conciliación con el futbolista, pues recordemos que la terapeuta fue captada conversando con su abogado Wilmer Arica, quien es también representante legal de Andrea San Martín.

Frente a ello, la ex chica reality se mostró indignada por esta especulación y señaló que a su pequeña le tocaría pasar por cámara Gesell si es necesario, lo cual considera que les “aterra” a la familia de su exesposo.

“Esa es una gran mentira. Para empezar, el psicólogo que le tocaría pasar (a mi hija) sería en una cámara Gesell, sería el Poder judicial. Yo creo que se aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario, tiene que pasar (por la cámara Gesell) y tiene que hacer las cosas como son lamentablemente”, dijo Melissa bastante seria.

Por otra parte, la novia de Anthony Aranda señaló que ella no ha tenido contacto alguno con Andrea San Martín, ni mucho menos que le haya recomendado a su actual abogado.

“Con Andrea no hablamos desde hace mucho tiempo, no sé cómo estará su situación tampoco. Le deseo lo mejor como madre y mujer que es por su puesto, pero nada que ver, no va por ese lado. Abogados hay un montón. Yo tenía otros antes y bueno las cosas no se dieron bien, yo no estaba bien tampoco”, manifestó.

