Melissa Paredes estuvo como invitada especial en la última edición de “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar referirse a su matrimonio con Rodrigo Cuba. Y es que la modelo aseguró que Anthony Aranda, su actual prometido, la conoce más de lo que pudo hacer su exesposo.

Todo se dio cuando Rodrigo González le consultó a la modelo cómo se había reconstruido tan rápido, luego de toda la batalla legal que vivió con el padre de su hija, y que además se hizo pública en todos los medios.

“Él (Anthony Aranda) ha pasado cosas muy duras conmigo (...) Él me ha visto derrotada . Ni comía, ni hablaba. Él sabe cómo soy yo. Me conoce más que mi exesposo ” , comenzó diciendo la también actriz.

No obstante, dado que con Rodrigo Cuba tuvo seis años de relación y con su actual pareja aproximadamente un año y medio, el conductor le dijo lo siguiente: “¿Te conoce más que tu exesposo o te ha respondido mejor?”.

En ese instante, Melissa Paredes señaló que estaban demás las comparaciones. “No en eso, sino en cuanto él me conoce y por qué quizá me haya querido pedir la mano”, respondió.

