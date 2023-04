Una guerra de nunca acabar. Richard Acuña se mostró bastante indignado con Camila Ganoza por haber permitido que la hija que ambos tienen en común se siente en las piernas de su nueva pareja, Renzo Pietroni, quien no se quedó callado y decidió pronunciarse al respecto.

“Buenas tardes, soy el novio de Camila, quería tocar algunos temas que me acaban de llegar. La verdad no pensaba meterme pero es suficiente. En primer lugar, Camila no es ninguna mentirosa ”, comenzó diciendo el joven en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

En ese sentido, Renzo aclaró que no conoció a la pequeña niña, sino después de un año de iniciada su relación con Camila Ganoza. Incluso, hasta comentó que lo conoce como “su tío Budi”.

“La foto que manda mi vecino, es una foto que fue tomada el día del cumple de su hija que festejamos en mi casa con sus tíos y familia. El padre de Camila decidió tomar una foto y la hija de Cami se sienta en sus piernas pero al querer estás más cerca de su tío Budi, como ella me llama de cariño, cruzó su pierna algo que causó indignación en este señor”, agregó mediante su mensaje de Instagram.

Asimismo, Pietroni también señaló que es la única pareja de Camila que la menor ha conocido, no como Richard Acuña habría dejado entrever, sobre que la menor conocería a cuatro parejas de su madre.

“Aclarar que he conocido a su hija casi un año después de iniciar mi relación con Camila y que soy la única pareja que ha conocido, ella lo deja muy claro en la entrevista. Gracias a Dios su hija me quiere mucho y yo también a ella”, finalizó.

