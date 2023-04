Una guerra de nunca acabar. Richard Acuña y Camila Ganoza se encuentra en el ojo de la tormenta pública, luego que la joven madre de familia denunciara al excongresista por violencia doméstica. Asimismo, reveló para el programa “Amor y Fuego” el fuerte reclamo que le hizo el hijo de César Acuña por dejar que la pequeña se siente en las piernas de su nueva pareja.

Según se supo por un informe emitido por “Amor y Fuego”, a Richard no le gustó nada enterarse de que esto había ocurrido con su menor hija, por medio de una fotografía de la niña junto a Renzo Pietroni, motiv por el que le escribió a Camila Ganoza por Whatsapp para increparle por lo ocurrido.

Todo se inició con un mensaje donde el esposo de Brunella Horna le reclama a la madre de su hija que se esté mudando con la pequeña y no se lo haya informado. Ella responde que no seguirá tolerando que Acuña que se meta en su casa “cuando le da la gana”.

“Camila estás vulnerando mis derechos de patria potestad y espero que no la estés llevando con tu pareja, que desde ya te digo que no me parece que nuestra hija se siente en sus piernas y tenga expresiones de cariño no acordes a su edad y con un extraño que no es su padre” , se logra leer en el chat.

En ese instante, Rodrigo González decidió darle su apoyo a Richard Acuña. “En esto le doy la razón, porque cuando pasó con Melissa Paredes y el gato ‘Activador’ dijeron: ‘Ay sí de dónde habrá salido ese ‘gato techero’, pero como es hijo de empresario, ¿no pasa nada? Mi hija en las piernas de nadie se sienta”.

