Melissa Paredes opinó en el programa “América Hoy” si uno podría ser amigo de la expareja y puso como ejemplo a Ignacio Baladán. La actriz aseguró que sí podría ser amiga del uruguayo. Incluso contó un episodio último.

Según Melissa Paredes, saludó a Ignacio Baladán cuando se lo encontro en “Reinas del Show”. “Por ejemplo el otro día vi a Ignacio en Reinas, me lo crucé y le dije: “Hola, hola””, contó la conductora de televisión.

Sin embargo, Ethel Pozo refutó a Melissa Paredes y dijo que eso no es ser amigo de la expareja y que solo es un saludo por respeto. “Eso no es ser amigos, es un ser humano que conoces y tienes que saludar”.

“No viajaría ni a la China”

Por otro lado, Melissa Paredes contó que pese a que se saluda con Ignacio Baladán, no viajarían juntos.

“Depende de las condiciones y depende de qué. Con Ignacio por ejemplo no me voy ni a la China, no hay forma. Pero me imagino que con el papá de mi hija, sí me iría”, comentó.

