La modelo Melissa Paredes, quien viene atravesando un momento muy bueno en el plano profesional, pero complicado en el aspecto familiar y sentimental. Y es que su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba ha sido fichado por el Atlético Zacatepec de México, motivo por el cual tienen que estar alejados, ya que la joven actriz tiene proyectos aquí en Lima.

“Creo que son situaciones que pasan en la vida, nos tocó vivirla y lo único que nos queda es ser fuertes, amarnos y esperarnos, sin dejar de lado nuestros sueños, y por eso estamos separados ahora", expresó Melissa a diario Trome.

Asimismo, la integrante de la novela próxima a estrenarse, “Dos Hermanas”, confirma sus deseos de convertirse en madre por segunda vez.

“Este año ya me dio ganas de tener otro (hijo). Yo pienso que el próximo año ya llega”, señaló.

La recordada ‘Estrellita’ también fue consultada sobre las revelaciones que hizo el exchico reality Fabio Agostini, quien mencionó que tuvo un encuentro íntimo con Paredes y Andrea San Martín.

“A mí no (me incomodó), ni a mi esposo, sinceramente. De verdad, qué flojera. Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas", finalizó contando la actriz.

TE PUEDE INTERESAR