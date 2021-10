La conductora Melissa Paredes rompió su silencio en el programa “América hoy”, donde admitió que el comunicado de su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la sorprendió porque ellos tenían otro acuerdo.

“Este momento que estoy pasando es duro, es difícil, no me lo esperé (...) Yo creo que las cosas se venían dando se supone conversadas, habladas y todo un tema en realidad que se sabía tras puertas, bajo siete llaves como se dice”, comentó.

“Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, me sorprendió muchísimo, no me lo esperé, habíamos acordado desde hace días y en la tarde, y me dijo que solo yo iba a mandar el comunicado, que yo no iba a mandar nada”, aseguró Melissa Paredes.

Según Melissa Paredes, jamás engañó al futbolista: “Yo con Rodrigo he sido completamente sincera desde un inicio, nunca le mentí”.

“Exactamente las fechas no las tengo, tengo pruebas, sí”, indicó inicialmente, aunque luego dijo que “el 7 de octubre hablamos, como se dice, a calzón quitado”.

“Rodrigo y yo decidimos separarnos ambos, por mutuo acuerdo, y llevar la fiesta en paz por el bienestar de nuestra hija y vivir en la misma casa hasta diciembre porque después cada uno iba a tomar su rumbo. Eso era lo que habíamos acordado y que el comunicado se iba a mandar en diciembre”, explicó Melissa Paredes.

Fuente: América Televisión

