Cada vez falta menos para la llegada de la Navidad y Melissa Paredes ya piensa en los preparativos para celebrar las fiestas de fin de año junto a su hija, esto luego de retomar su acuerdo con Rodrigo Cuba tras meses de enfrentamientos legales.

La modelo se animó a revelar dónde estará su hija en la Noche Buena y cómo recibirá el 2023, sin embargo, no se mostró muy convencida sobre la presencia de su pareja, Anthony Aranda, en estas celebraciones.

“(La pasaré) en mi casa con la familia, a mí me encanta recibirlo en casa, y este año mi hija estará el 24 (de diciembre) con Rodrigo, y el 25, conmigo, y Año Nuevo también estaremos juntas, queremos irnos a la playa. (¿Y Anthony?) Me imagino que también estará con nosotras”, señaló.

De otro lado, la protagonista de “Ojitos Hechiceros” confirmó que este sábado tendrá como refuerzo a la salsera Brunella Torpoco en “El Gran Show” y confía en que logrará clasificar a la última etapa del concurso.

“Me parece fascinante Brunella, es una sonera de aquellas, con una carrera musical extraordinaria, me encanta tenerla en la gala. Brunella y yo vamos a encender la noche, ella va a cantar y yo a bailar, ambas nos vamos a lucir”, acotó.

Sobre los comentarios que la señalan como la “favorita” a alzar el trofeo de esta temporada, Melissa Paredes aseguró que sus oponentes están utilizando este término para presionar al jurado.

“Creo que el apelativo de “favorito” es un recurso que están usando los compañeros como estrategia, así, quieren presionar, pero, al final esto no funciona. Yo no me siento favorita o engreída, yo estoy llegando a la semifinal con mi esfuerzo, y llegaré a la final trabajando mucho. Todos estamos ensayando mucho y aquí será como en el fútbol, goles que no haces, goles que te hacen”, concluyó.