La modelo levantó polvo en las redes sociales al afirmar que llevaba sola los preparativos para el inicio de clases de su pequeña hija, pocas horas después el ‘Gato’ Cuba subió unas historias donde se veía los útiles escolares que le había comprado a Mía, por ello muchos de sus seguidores se preguntaron cómo están llevando en realidad la tenencia de su hija.

La modelo decidió explicar qué es la “tenencia compartida”: “Por ejemplo, la otra parte compró los útiles, me pasa la boleta y yo le deposito la mitad de los útiles, igual es en los uniformes, mochila, loncheras, pero no es que yo lo compre, osea, yo lo compro, porque voy a comprarlo, pero le paso la boleta y él me deposita ahorita”, dejando en claro que ella también pagará los útiles que publicó el ‘Gato’ Cuba.

Esta modalidad no sería muy común en Perú, y constaría de igualar los gastos por ambas partes según replicó Melissa Paredes, quien se encontraba cosiendo nombres a los útiles de su hija: “los gastos son divididos en partes iguales por ambos padres y listo, todo en favor a la menor para que no le falte nada, como tiene que ser”.

