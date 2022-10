Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al mostrarse bastante afectada durante la última gala de “El Gran Show”. Y es que la modelo no pudo evitar romper en llanto cuando Gisela Valcárcel le consultó sobre cómo se sintió los meses que estuvo alejada de su pequeña hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba.

“Nunca había conocido el dolor, nunca en la vida había sentido lo que es realmente el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me pasó en la vida (...) Me tocó perdonar, me tocó pedir perdón. Me tocó estar en ambos bandos”, comenzó diciendo.

“Creo que todos aprendimos de esto. Aquí no hubo que solo se equivocó uno o dos, todos nos equivocamos y todos hoy por hoy estamos haciendo lo mejor para volver a empezar”, agregó.

En ese sentido, la también actriz aseguró que actualmente tanto ella, como el futbolista, han dejado atrás los rencores y están enfocados en el bienestar de su hija. Asimismo, aseguró que dejaron atrás las actitudes revanchistas.

“Me dicen mucho que soy muy débil, muy suave, que debería dar con esa moneda... Créeme que cuando pagué con la misma moneda, me fue peor. No se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace, eso lo aprendí a la fuerza, pero lo aprendí”, finalizó diciendo entre lágrimas.

