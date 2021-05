Melissa Paredes tiene una de las relaciones más estables de la farándula local con su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sin embargo, años atrás mantuvo un tórrido romance con el uruguayo Ignacio Baladán cuando ambos participaban en “Bienvenida la tarde”.

Por esta razón, los televidentes de “América Hoy” quedaron sorprendidos cuando la actriz aconsejó a Paula Manzanal durante el programa, ya que la modelo había admitido estar “decepcionada” de Ignacio Baladán.

“Créeme que no vale la pena”, le dijo Melissa Paredes a Paula Manzanal luego que esta admitió que se había enamorado de Ignacio Baladán, pero que nunca llegaron a formalizar la relación.

“Yo creo que acá a los hombres les falta pantalones para decir ‘sí, cuál es el problema, me enamoré de esta mujer y qué. ¿Cuál es el problema?’ Paula Manzanal es una mujer regia, linda, amorosa, buena madre”, señaló Melissa Paredes.

“No vale la pena llorar por un hombre”, insistió la actriz. “Si lo dice la voz de la experiencia, es por algo”, respondió Paula Manzanal.

“Hermana, tú hazme caso, hermana”, señaló Melissa Paredes, quien señaló que la tristeza de Paula se notaba: “Yo a ti la verdad sí te veo triste, te veo lastimada quizás, pero sí se te nota en tus ojitos”.

Janet Barboza le pidió a Paula que escuche a Melissa Paredes, ya que es la expareja de Ignacio Baladán: “Créeme, no vale la pena. Paulita (...) Ethel siempre decía, escucha siempre a la ex”.

Por su parte, Ignacio Baladán fue abordado por un equipo de “Amor y fuego” y aseguró que no se incomodó con los comentarios de Melissa Paredes: “No, no me molesta”, señaló.

