A puertas de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, donde los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo disputarán la presidencia de la República, Melissa Paredes dejó sentado su postura.

La actriz de la telenovela “Dos Hermanas” compartió un Tik Tok en contra de Pedro Castillo, dejando en evidencia que no votará para él.

Junto al Tik Tok que compartió, que no es propiedad de ella, sí escribió lo que ella considera. Melissa Paredes puso: “Si no han visitado Cuba, yo te cuento. La gente se muere de hambre y te piden hasta papel higiénico que te sobra del hotel porque ellos no tienen. El estado les da uno al mes”.

Además agregó: “No hundamos más nuestro país. La otra se va en 5 años. Pero la dictadura preferirá matarnos por montones en las protestas (así como se hizo en Venezuela) antes de irse del gobierno”.

Al igual que ella, muchas personas del espectáculo se han pronunciado en contra de Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre.

