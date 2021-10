La conductora radial y psicóloga de profesión, Laura Borlini, se animó a dar su punto de vista sobre la situación que vive Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tras su separación a causa de un ampay por parte de ella con su bailarín Anthony Aranda.

Para Laura Borlini, el futbolista del Club César Vallejo, el “Gato” Cuba, seguiría enamorado de su aún esposa y madre de su hija, Melissa Paredes, pese a todo el escándalo protagonizado por parte de ella.

“Yo creo que él, pese a todo lo que ha pasado, sigue templado de Melissa”, acotó la argentina en el programa “Magaly TV La Firme”, teniendo la razón de Magaly Medina.

Seguidamente agregó: “Yo estoy segurísima de que si ella quisiera seguir en la relación, él seguiría en la relación por más ampay, por más chape, por más camioneta, por más minutos dentro, no importaría, él seguiría”.

Además, Laura Borlini dijo que en este caso es Melissa Paredes quien ya no quiere nada con él. “Yo siento que la que no quiere seguir es Melissa. Ahora, yo me pregunto, si no quiere seguir, ¿Por qué postea las cosas que postea?, ¿Por qué quiere mostrar en las redes sociales que todo está de maravilla, cuando no está de maravilla?”.

