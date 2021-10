La actriz peruana, Melissa Paredes se presentó en “América Hoy” y mostró sentirse sorprendida luego de que su esposo Rodrigo Cuba enviara un comunicado donde la dejaba mal tras el ampay con un bailarín de “Reinas del Show”.

Melissa Paredes aseguró que con Rodrigo Cuba ya habían hablado que su matrimonio no iba más y seguirían viviendo juntos hasta diciembre. Por ello, aseguró que se quedó en shock al ver el comunicado de su aún esposo. En ese sentido, dijo que recapacite antes de tomar acciones legales contra él.

“Nunca quise una guerra con él, no la quiero. Espero que él recapacite”, dijo Melissa Paredes, pero Ethel Pozo le dijo que ella también había cometido un “error” por no actuar acorde a los tiempos de una separación, pues aún seguía casada.

Al respecto, Melissa Paredes acotó: “Lo sé y asumo mi error porque soy una mujer responsable de mis actos, soy una mujer que sabe lo que hace y asumo mi error y sí me equivoqué. Me equivoqué no hacer público algo que habíamos conversado, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más”.

Así, Melissa Paredes solo asumió su responsabilidad en cuanto no haber comunicado el fin de su relación con anticipación. En todo momento se mostró firme al decir que hasta en cuatro oportunidades le dijo a su esposo que ya no estaba sintiéndose bien con él.

