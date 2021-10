La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, fue frontal al tener en frente a Melissa Paredes y dejó en claro que lo dicho por la actriz, es solo su versión de los hechos tras el ampay con su bailarín de “El Gran Show” y su separación con su aún esposo, Rodrigo Cuba.

“Esta es la versión de Melissa Paredes y eso hay que dejarlo en claro. No hemos escuchado al Gato Cuba. Si él en algún momento desea hablar y ser escuchado, se le debe escuchar también, cada uno tiene la versión de los hechos”, dijo Janet Barboza.

Además, frente a Melissa Paredes dijo que no dirá si le cree o no a su compañera de trabajo. “Yo no voy a decir si te creo o no Melissa, es una situación rara, diferente, es una situación que uno no lo espera y ahí están las pruebas”.

“No te estoy juzgando, no te voy a juzgar. He hecho las preguntas que considero que el público se lo merece, pero al final quiero decir que es la verdad de Melissa Paredes, así como el Gato tiene su verdad”, finalizó.

Diario OJO- Janet a Melissa: "No voy a decir si te creo"

Janet Barboza cuadra a Melissa Paredes

En la última edición de “América Hoy”, Janet Barboza le pidió explicaciones a Melissa Paredes tras las imágenes donde se le ve muy cariñosa con su bailarín de “Reinas del Show”.

La “Rulitos” reveló que ya existían “rumores” de que había una relación entre su pareja de baile y ella. “Las fechas no me cuadran, tú dices que el 7 de octubre decidieron separarse, pero ya habían rumores de que tenías algo con tu bailarín y tú lo sabes”, expresó Janet muy enérgica.

