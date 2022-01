¡Sin roche alguno! Melissa Paredes se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública, pero esta vez no por su relación sentimental con Anthony Aranda, sino por haber mostrado muy orgullosa en sus redes sociales, que ahora es imagen de una reconocida marca de shampoo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “América Hoy” le contó a sus seguidores sobre los beneficios de este producto. Sin embargo, la modelo decidió desactivar los comentarios para no recibir crítica alguna.

“Hola Chicas, les presento el nuevo SAVITAL MULTIÓLEOS ORO LÍQUIDO para tu cabello con TRIPLE REPARACIÓN que une todo el poder de la Sábila con el reconocido Óleo de Cóco, Óleo de Almendra y Óleo de Árgán. Encuéntralo en tu punto de venta favorito”, escribió la modelo en la descripción del video donde aparece.

Recordemos que hace algunas semanas atrás, la marca de shampoo fue duramente criticada por haber tomado la decisión de contratar a la polémica modelo, pues muchos usuarios aseguraron “que ella no era un ejemplo para representar un producto familiar”.

“Nadie comprará ese shampoo, no tiene vergüenza”, “Parece que ahora premian los malos actos”, “Campaña para no comprar más ese shampoo”, “Como diría Melcochita... no lo compren”, fueron algunos de los comentarios.

