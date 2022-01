¡Se encienden las alarmas! Las cabezas de la organización criminal “Los Incorregibles”, quienes sustraían fondos de la Municipalidades, fueron capturados recientemente por la policía. Y es que dicha banda habría robado más de un millón de soles al Estado.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, fue que dentro de esta investigación sonó un nombre bastante conocido en la farándula local: Shirley Arica, quien habría adquirido hace más de un año un carro de alta gama, perteneciente a uno de los implicados en este caso.

Según relataron en “Domingo al Día”, el vehículo marca Mercedes Benz, color rojo, fue captado ingresando al centro de operaciones de “Los Incorregibles”, que según la policía sería el mismo auto que maneja la popular ‘chica realidad’ en Lima, solo que hace algunos meses lo transformó y le cambió el color.

¿Cómo se vincula Shirley Arica a ‘Los Incorregibles’?

Jorge Luis Purilla Uchulla, chofer y testaferro de Miguel Angel Salinas (cabeza de la banda criminal), compró este auto de alta gama en el año 2020 y lo pagó en efectivo, algo sospechoso para la Fiscalía porque el sujeto no mantiene una situación económica acomodada.

Meses después, en agosto del 2020, el presunto testaferro le vendió el mismo auto a la misma empresa donde lo compró. Días después, la mamá de Shirley Arica compró este vehículo con dos transferencias y un depósito en efectivo. Luego que lo adquiere, lo pone a nombre de la modelo.

Por su parte, Shirley Arica no quiso revelar el nombre de la concesionaria donde adquirió el vehículo sospechoso. “Yo compro el carro en una concesionaria, lo compré ahí y ya... No sé de quién fue, yo solo hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, comentó.

Shriley Arica vinculada a "Los incorregibles" https://www.americatv.com.pe/

