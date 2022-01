Shirley Arica se ha convertido en una estrella internacional tras su exitosa participación en el reality ‘El Poder del Amor’. Tras vivir infinitos escándalos, la modelo peruana de 32 años de edad está en otra etapa de su vida y ahora busca corregir sus errores del pasado.

Sin duda, una de las polémicas más fuertes que protagonizó fueron los dimes y diretes con Tilsa Lozano, a quien insultó en múltiples oportunidades por su amorío con el futbolista Juan Manuel Vargas. Incluso, Tilsa la amenazó con demandar a la ‘chica realidad’ por asegurar que le mandaba mensajes al ‘Loco’.

“Ella primero dijo que yo mandaba los mensajes (a Vargas), ahora que no sabe quien mandaba los mensajes. Cuando termine con la demanda a Aída Martínez, seguiré con ella”, sostuvo Tilsa Lozano en el 2017.

¿Qué dijo ahora Shirley sobre Tilsa?

Para este 2022, Shirley Arica está dispuesta a pedirle disculpas a Tilsa Lozano por todas las peleas que han tenido en televisión.

“Yo creo que no debí darle esos adjetivos. No medí la magnitud de mis palabras en ese momento, entonces, de eso sí me puedo arrepentir. Sí, por supuesto (le pediría disculpas) Creo que las disculpas te ayudan a ganar cosas, en lugar de la soberbia, la soberbia no te lleva a nada”, comentó al programa ‘En Boca de Todos’.

