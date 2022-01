Melissa Paredes y Anthony Aranda ya no se esconden más. Todo lo contrario, gritan su amor a los cuatro vientos, así se pudo comprobar luego que ambos publicaran en sus redes sociales lo bien que la pasaron en la playa.

En la cuenta de Instagram de Melissa se ve un video donde disfruta de una de las canciones del reguetonero Bud Bunny, de quien se declaró fans. Incluso, Anthony se muestra algo celoso de su admiración hacia el cantante.

Pero no todo fue felicidad durante su estancia en la playa. La conductora del programa ‘Mujeres al mando’ fue víctima de una picadura de una malagua y mostró cómo quedó su pierna.

“Me acaba de picar una malagua aquí, en todo esto (muestra su pierna). Es la primera vez que me pica una, ay me arde”, se quejó la influencer.

Los enamorados está viviendo su amor a plenitud. El bailarín Anthony Aranda también publicó un video, donde se animó a halagar la belleza de su pareja: “Qué bella esa mujer, hermosa”.

Melissa Paredes y su día de playa con Anthony Aranda

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tomate a Roger: “Yo quisiera que Roger me saque el mal yo meterle todo el bien”