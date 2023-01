Con la confirmación de Melissa Paredes como nueva conductora del programa que compartirá con Karla Tarazona y el ‘Metiche’, el popular Samuel Suárez, aplaudió la decisión del productor para tener más rating, pero advirtió roces entre sus conductores, por la presencia de la exesposa del ‘Gato’ Cuba.

Los roces o peleas en el nuevo programa de Panamericana TV, se darían por la forma de ser de Melissa Paredes, quien podría intentar opacar a sus compañeros: “Yo no creo que del todo les haya gustado a Metiche y a Karla, porque definitivamente, Melissa les va a hacer una buena sombrita, yo creo que Melissa nuevamente buscará acaparar el show y no me parece justo para el trabajo que vienen realizando tanto Metiche como Karla”, advirtió Samuel Suárez, quien además afirmó que de que jalará rating, sí lo hará.

Como toda historia, aquí también comenzarían con todo bien, los conductores disfrutando del rating que les llegaría, pero el tiempo haría que todo caiga por su propio peso: “Quizá los primeros días, disfrutarán su rating, pero con el transcurso, no sé qué tantos quiebres o roces pueda haber cuando empiecen a notarse las sombras”, Samuel Suárez además advirtió que Melissa hará bochinche en el set, ya que tiene la escuela antigua de la farándula, generando polémicas con su lengua.

TE PUEDE INTERESAR