Tras el ampay de Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda, muchos se preguntan cuál es el futuro de la actriz en “Reinas del Show”. El productor de este programa, Armando Tafur se pronunció sobre su situación laboral.

Tafur indicó que si Melissa Paredes vuelve a la pista de baile, no lo hará con Anthony Aranda, sino con otro bailarín.

“Si ella baila en el programa no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad , eso debe quedar muy claro. Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie”, acotó el producto de “Reinas del Show”.

Además, contó haberle propuesto a Melissa Paredes que se de un tiempo para arreglar su situación, pues además la necesita concentrada.

“Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera”, agregó.

Finalmente, el productor de Gisela Valcárcel sentenció: “Como te repito, la necesito concentrada para el programa que es dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas. Y, la verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos”.

