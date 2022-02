¡Fuerte y claro! Lizbeth Cueva, la psicóloga invitada en el programa “América Hoy”, no dudó en referirse a la actual situación sentimental que viven Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba con sus respectivas parejas.

Y es que la especialista criticó duramente tanto a la modelo, como al futbolista, porque considera que ambos no están teniendo el adecuado cuidado con su pequeña hija Mía.

Según dijo Cueva, la exreina de belleza y el pelotero están confundiendo a su pequeña con la presentación de sus respectivas parejas: Anthony Aranda y Ale Venturo, pues la menor recién estaría procesando y asimilando el divorcio de sus padres.

“No me puedo quedar callada porque hay niños de por medio en el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Una niña que hasta hace poco recién sale de un esquema de hogar de familiar, no termina de entender lo que pasó en su hogar y otra vez está entrando a otro esquema con otra pareja”, comenzó diciendo la especialista bastante indignada.

En ese sentido, Lizbeth Cueva añadió que no tiene problema con las parejas de ambos, pero que sí cree que deberían tener más cuidado con la salud emocional de la pequeña.

“Cada uno vive su amor y está bien, yo no tengo problema, son tres escenarios que la niña está afrontando en estos momentos y hay un enredo en su cabecita. Cada uno está pensando en ellos como varón y mujer ¿y la niña?... Si la personalidad del niño es muy sensible podría forzar o reforzar cierta inestabilidad, el pequeño necesita un hogar estable”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO