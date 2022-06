Melissa Paredes desató su furia en Instagram y arremetió contra Magaly Medina por señalar que está “chantajeando” a Rodrigo Cuba al “usar a su hija como un arma”.

Y aunque la actriz ha querido desmentir a la popular ‘Urraca’, terminó contradiciendo sus iniciales declaraciones. Según dijo anoche, 13 de junio, ella nunca mencionó que llevaría a su hija de 4 años a una cámara Gesell, en medio de su pedido de variación de la tenencia compartida.

“La pregunta fue si la psicóloga tiene que ver en mi tema legal... yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver, y si hubiera un tema legal, en tal caso, serían los psicólogos del Poder Judicial en la cámara Gesell.. a qué le tienen tanto miedo para inventar que la psicóloga del canal 4 tiene algo que ver en mi tema. A eso me refería”, dijo la actriz.

Sin embargo, el pasado 10 de junio, Melissa Paredes declaró que “sí fuera necesario”, evalúa que su hija pase por este proceso. Estas declaraciones la dio luego que se deslizara que la psicóloga Lisbeth Cueva estaría involucrada en el proceso de conciliación con Rodrigo Cuba tras ser captada con el abogado Wilmer Arica.

Esto fue lo que declaró Melissa hace una semana: “Por qué metieron a la psicóloga. Para empezar, el psicólogo que le tocaría pasar (a mi hija) sería en una cámara Gesell del Poder judicial. Yo creo que se aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario tiene que pasar (por la cámara Gesell) y tiene que ser las cosas como son, lamentablemente”, comentó. Como se sabe esta herramienta es utilizada para detectar caso de violencia.

Melissa Paredes sobre su nuevo abogado

