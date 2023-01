Los problemas tras el divorcio y la pelea por la potestad de su hija quedaron atrás para Melissa Paredes, quien recibió el 2023 junto a su actual pareja, el ‘Activador’ y su hija, con quien compartió una foto, produciendo diferentes comentarios en redes sociales.

“¡Estamos muy felices! Feliz 2023 para todos, Dios los bendiga mucho mucho”, fue el texto que acompañó 4 fotografías donde se ve a la hija del ‘Gato’ Cuba sentada en los hombros del ‘Activador’ y con su madre a lado, además de otra foto donde está la familia del bailarín compartiendo con la Paredes.

Los comentarios no se hicieron esperar y como es de costumbres, hubo quienes apoyaron a la exmodelo y quienes estuvieron en contra de ella, siendo estos algunos de los comentarios más resaltantes: “No veo bien que la niña esté en los hombros de Anthony”, “No deberías permitir que tu hija esté en los hombros de tu pareja”, fueron algunos de los más resaltantes, siendo vapuleadas por las fans de la examiga de Ethel Pozo.

