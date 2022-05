Continúan los dimes y diretes. La modelo Melissa Paredes conversó con Ethel Pozo este lunes 23 de mayo en “América Hoy” y reveló pasajes desconocidos de su relación matrimonial con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La actriz negó haber iniciado nueva conciliación por intereses económicas.

En medio de la disputa legal por la variación de la tenencia legal de su hija, la modelo salió al frente para desmentir al futbolista, quien afirmó que él pagaba los gastos de la modelo cuando estaban casados.

“De verdad que feo hablar de plata y yo cuando salí a decir y aclarar cuando dice que me ha ayudado con los 40 mil. Yo salgo aclararlo porque a mí nadie me ha ayudado... fue dentro de la negociación del divorcio y porque era la parte que me correspondía”, explicó Paredes.

“Yo he trabajado toda mi vida... (Quiere derrumbar la imagen de Melissa la trabajadora) Él no quiere derrumbar eso, él quiere que la gente crea que yo estoy pidiendo una variación de tenencia por plata”, le dijo Melissa a Ethel Pozo.

En esa línea, la exreina de belleza aseguró que Rodrigo Cuba está manipulando sus declaraciones en cuanto a la tenencia.

“Quieren dar a entender que busque una conciliación nueva o variarla por plata porque he visto que han sacado que cómo me visto ahora y cómo me visto actual, tengo mi mismo estilo y no he cambiado nada. Dar a entender cómo vive ahora y cómo vivía con él”, manifestó.

Fuente: (América TV)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO